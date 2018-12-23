В ООН очень неохотно приняли резолюции по Крыму

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму, которая прошла весьма неоднозначное голосование.

За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось.

Россия, в свою очередь, предложила всем желающим посетить Крым и спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права.

В 2016 и 2017 годах за документ голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно, отмечает РИА «Новости».