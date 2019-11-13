People выбирает самого привлекательного мужчину года

Издание People объявило номинантов на звание самого привлекательного мужчины 2019 года Sexiest Man Alive.

Победителя назовут по итогам голосования читателей. В список самого сексуального отца года попали принц Гарри, пловец Райан Лохте, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, актеры Райан Рейнольдс и Стивен Ён.

За звание «Самого стильного» будут бороться актеры Эдди Редмейн, Генри Голдинг, Джефф Гольдблюм и Дональд Гловер, а также музыкант A$AP Rocky.

Самым сексуальным и смешным есть шанс стать у комиков Тревора Ноя, Хасана Минхаджа, Джона Малейни, Роба Делани и Кумейла Нанджиани.

Самого привлекательного будут искать среди теннисиста Рафаэля Надаля, баскетболиста Стефена Карри, автогонщика Даррелла Уоллеса, хоккеиста Майкла Фишера и пловца Майкла Фелпса, сообщают «Известия».

People подведет итоги голосования своих читателей 15 ноября.

По итогам прошлого года самым привлекательным по версии People стал британский актер Идрис Эльба.

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