МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве

Вечером 22 сентября в Москве ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 19 метров в секунду, сообщили в МЧС.

«По информации Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 22.00 мск 22 сентября в Москве ожидается дождь, гроза, ветер 14-19 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду дома, а на улице избегать шатких конструкций и не парковать машины под деревьями, передает телеканал «360». В МЧС призвали водителей не управлять автомобилем при грозе.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в Москве зафиксирован новый температурный рекорд за 24 года метеонаблюдений.