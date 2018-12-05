Два в одном: при сдаче на права объединят «площадку» и «город»

В начале следующего года МВД внесет в правительство проект постановления, предусматривающий изменения в сдаче экзамена на получение прав. Ведомство планирует объединить «площадку» и «город».

Об изменениях рассказали в пресс-службе МВД. Сейчас документ находится на завершающей стадии разработки, после чего будет направлен в федеральные органы исполнительной власти. После согласования его внесут в правительство РФ. Предварительно, это произойдет в первом квартале 2019 года, пишет ТАСС.

Новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав предусматривают проверку навыков управления автомобилем исключительно в условиях реального движения.

Ранее Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить с шести до трех количество упражнений, которые автомобилисты выполняют на площадке. Вместе с тем предлагалось увеличить время проверки навыков вождения на дороге.