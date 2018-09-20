США объявили Россию угрозой №2 для своей экономики

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в мире для экономики США появилась угроза, гораздо более весомая, чем Россия.

По его мнению, главным врагом США является Китай.

Майк Помпео пояснил, что и Россия, и КНР угрожают интересам Соединенных Штатов, однако, в долгосрочной перспективе Китай несет риск для продолжающегося экономического роста США и поэтому представляет «гораздо большую угрозу», передает «НСН» со ссылкой на RT.