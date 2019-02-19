Антимонопольщики объяснили смысл постоянного роста цен

Антимонопольщики объяснили смысл постоянного роста цен

Цены на продукты должны постоянно расти, иначе производители не смогут получать прибыль и вкладываться в развитие производства. С таким заявлением выступил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

Он объяснил покупателям, что при низких ценах невозможно развитие производства. В случае, когда цены держатся на одном уровне, возникает подозрение на картельный сговор.

Подорожание курицы и яиц, которые в прошлом году выросли на 9,7% и 25,9% соответственно, вызвано развитием данного сектора, указал чиновник. За счет этого Россия полностью обеспечила себя мясом птицы и яйцом, сказал Цыганов РИА Новости.

«Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — заключил он.

В 2018 году инфляция, вопреки прогнозам, составила 4,3%. Больше всего подорожали продукты питания (+4,7%).

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