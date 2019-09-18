Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не избежать

Минпросвещения прокомментировало обращение Национального родительского комитета с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

В ведомстве считают, что введение обязательного экзамена продиктовано актуальностью языкового владения, а знание иностранного языка - важный и востребованный навык.

«Он [язык] необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования, и, конечно, важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах страны, так и процесс контроля знаний. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку», — приводит сообщение пресс-службы Минпросвещения РИА «Новости».

Ранее общественное движение «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» обратилось в министерствос просьбой не вводить обязательные экзамены по иностранному языку.

Представители движения считают, что внедрение обязательных экзаменов по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ и интересам страны, а подготовку к нему ученикам придется вести в ущерб изучению всех других предметов.

Еще ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку на всей территории России будет введен в 2022 году.