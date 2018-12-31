Подъезд в Магнитогорске из-за взрыва унес жизнь трех человек
Около 4:00 утра (мск) в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164.
Число погибших в результате на данный момент равняется трем. Все погибшие – взрослые.
Всего к медикам обратились 12 человек, четырех госпитализировали, среди них один ребенок. Остальным помощь оказали амбулаторно.
Жители двух соседних подъездов выселены и размещены в школе.
Непонятна пока судьба 79 человек, передает РИА «Новости».
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