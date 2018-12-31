Подъезд в Магнитогорске из-за взрыва унес жизнь трех человек

Около 4:00 утра (мск) в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164.

Число погибших в результате на данный момент равняется трем. Все погибшие – взрослые.

Всего к медикам обратились 12 человек, четырех госпитализировали, среди них один ребенок. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Жители двух соседних подъездов выселены и размещены в школе.

Непонятна пока судьба 79 человек, передает РИА «Новости».