Обрезавшей челку учительнице объявили выговор
Обрезавшая восьмикласснику челку учительница из Волгограда получила выговор «за антипедагогические меры воздействия на ребенка».
Как сообщила директор школы Лидия Авдощенко, в настоящее время педагог находится на больничном: «Она серьезно болеет, этот случай мог спровоцировать, поэтому не могу сказать, когда она вернется к работе, пусть человек выздоровеет».
Все, включая остриженного восьмиклассника, расстроены случившимся, отметила директор, сообщает телеграм-канал «360».
Напомним, инцидент произошел в городе Палласовка. Отличилась учительница русского языка.
14-летний подросток поспорил с преподавателем, после чего женщина подошла к нему с ножницами и обрезала часть волос. Как заявил подросток, педагог насмехалась над его внешним видом и громко комментировала свои действия.
Мать школьника считает это унижением ребенка. По словам директора школы, учительница является большим профессионалом, который заботится о своих учениках.
статьи на новой версии
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.