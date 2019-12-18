Обрезавшей челку учительнице объявили выговор

Обрезавшая восьмикласснику челку учительница из Волгограда получила выговор «за антипедагогические меры воздействия на ребенка».

Как сообщила директор школы Лидия Авдощенко, в настоящее время педагог находится на больничном: «Она серьезно болеет, этот случай мог спровоцировать, поэтому не могу сказать, когда она вернется к работе, пусть человек выздоровеет».

Все, включая остриженного восьмиклассника, расстроены случившимся, отметила директор, сообщает телеграм-канал «360».

Напомним, инцидент произошел в городе Палласовка. Отличилась учительница русского языка.

14-летний подросток поспорил с преподавателем, после чего женщина подошла к нему с ножницами и обрезала часть волос. Как заявил подросток, педагог насмехалась над его внешним видом и громко комментировала свои действия.

Мать школьника считает это унижением ребенка. По словам директора школы, учительница является большим профессионалом, который заботится о своих учениках.

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