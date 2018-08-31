На оборонном заводе под Нижним Новгородом погибло три человека

В Нижегородской области из-за нарушения технологического процесса прогремел взрыв на оборонном заводе имени Свердлова.

После взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров, ему присвоен третий, повышенный уровень сложности.

От взрыва три человека погибли, двое пострадали, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.

Завод имени Я.М. Свердлова занимается выпуском промышленных взрывчатых материалов.