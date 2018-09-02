В Обнинске при обрушении балкона общежития погибли два человека

В городе Обнинске Калужской области упал балкон общежития вместе с людьми. В результате инцидента погибли два человека.

В момент происшествия на балконе стояли мужчина и две женщины. В результате падения мужчина скончался от полученных травм.

Женщин госпитализировали в больницу, одна из них умерла от тяжелых травм, передает телеканал «360».

Ранее в Москве 17-летний юноша упал с Большого Каменного моста при попытке сделать селфи.