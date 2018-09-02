В Обнинске при обрушении балкона общежития погибли два человека
В городе Обнинске Калужской области упал балкон общежития вместе с людьми. В результате инцидента погибли два человека.
В момент происшествия на балконе стояли мужчина и две женщины. В результате падения мужчина скончался от полученных травм.
Женщин госпитализировали в больницу, одна из них умерла от тяжелых травм, передает телеканал «360».
Ранее в Москве 17-летний юноша упал с Большого Каменного моста при попытке сделать селфи.
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