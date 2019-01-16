Обнаружена пятая последняя жертва газовой трагедии в Шахтах

Под завалами на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Шахтах Ростовской области нашли тело пятого последнего погибшего. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пятой жертвой оказалась 23-летняя девушка. Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, передает «Интерфакс».

14 января произошел взрыв бытового газа в многоэтажке города Шахты. В результате инцидента были разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах. Спасены семь человек, пятеро из них получили помощь амбулаторно, еще двоих доставили в больницу.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. 16 января в городе объявлен траур.