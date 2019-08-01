Обнародован рейтинг вузов с выпускниками-толстосумами

Российских вузов не оказалось в новом рейтинге учебных заведений по числу ультрабогатых выпускников. Очередной ТОП-20 таких «кузниц» представила международная консалтинговая компания Wealth-X.

Лидером по числу сверхбогатых выпускников стал Гарвардский университет: совокупное состояние 1830 его выпускников составляет почти $2 млрд.

«Международная консалтинговая компания Wealth-X ведет учет самых богатых специалистов, которые зарабатывают не менее $30 млн. Такими доходами в России могут похвастаться единицы выпускников вузов, в том числе и столичных учебных организаций», — объяснил «Русской Планете» технологию составления данного рейтинга первый вице-президент общественной организации поддержки бизнеса «Опора России» Павел Сигал.

При этом эксперт обратил внимание, что далеко не все выпускники элитных вузов готовы делиться уровнем своих доходов с консалтинговыми компаниями и в том числе поэтому сверхбогатые выпускники российских вузов также не входят в такого рода рейтинги. «Кроме того, в последние годы повышаются доходы и тех, кто вообще не имеет отношения к именитым вузам, — заметил Сигал. — Особенно это касается среды IT-специалистов, блогеров и селебрити».