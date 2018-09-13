Вор обменял три гаечных ключа на золотые монеты России в Курске
Из комнаты хранения вещественных доказательств в Курске украли 260 золотых монет Российской империи конца XIX - начала XX века на сумму 3,5 млн рублей.
Житель Курска нашел под деревянным полом частного дома клад старинных монет, отдал их государству, чтобы сокровище переправить в Москву, однако клад был похищен комнаты хранения в Курске.
В хранилище вместо драгоценностей вор оставил три гаечных ключа и степлер, передает «360».
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