Вор обменял три гаечных ключа на золотые монеты России в Курске

Из комнаты хранения вещественных доказательств в Курске украли 260 золотых монет Российской империи конца XIX - начала XX века на сумму 3,5 млн рублей.

Житель Курска нашел под деревянным полом частного дома клад старинных монет, отдал их государству, чтобы сокровище переправить в Москву, однако клад был похищен комнаты хранения в Курске.

В хранилище вместо драгоценностей вор оставил три гаечных ключа и степлер, передает «360».