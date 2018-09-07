Областная филармония получит свой комплекс в центре Москвы

Художественный руководитель областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский заявил, что оркестр обзаведется собственной площадкой для выступлений в столице.

Концертный зал расположится в Москве в районе Белорусского вокзала. Открытие состоится в январе 2019 года.

Накануне Московская областная филармония открыла новый сезон. Концерты будут проходить на площадках по всему Подмосковью, передает «Подмосковье сегодня».