Областная филармония получит свой комплекс в центре Москвы
Художественный руководитель областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский заявил, что оркестр обзаведется собственной площадкой для выступлений в столице.
Концертный зал расположится в Москве в районе Белорусского вокзала. Открытие состоится в январе 2019 года.
Накануне Московская областная филармония открыла новый сезон. Концерты будут проходить на площадках по всему Подмосковью, передает «Подмосковье сегодня».
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