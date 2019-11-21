Обитатели «китовой тюрьмы» собрались в группу

Восемь взрослых и маленьких белух, которых ранее выпустили из «китовой тюрьмы», собрались в группу в бухте Лазовского района Приморского края.

В интернете появилось видео, снятое с вертолета, на котором можно разглядеть группу из нескольких белух, которые плывут недалеко от берега. По словам экологов, видео было снято в бухте Краковке Приморья, примерно в 20 км на юго-восток от бухты Успения, куда с 5 по 10 ноября выпустили 50 белух.

Формирование белух является важным элементом их естественного поведения, в том числе - добычи пищи, сообщает РИА «Новости».

Напомним, косатки и белухи содержались в бухте по меньшей мере с октября 2018 года. Из-за тесных грязных бассейнов бухту назвали «китовой тюрьмой». Всего там содержалось 10 косаток и 87 белух. Животных выловили для отправки в китайские океанариумы.

Освобождение животных началось в июне. Таким образом, все млекопитающие оказались на свободе. За процессом наблюдали экологи Greenpeace.

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