ФСБ обезоружила готовящих атаку на воинскую часть террористов
Во Владимирской области террористы планировали напасть на войсковую часть: они намеревались завладеть оружием и боеприпасами. Нападение пресекла ФСБ.
Главой ячейки являлся житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе с ним были задержаны сообщники.
В отношении них возбуждено уголовное дело о «Содействии террористической деятельности», передает РИА Новости. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
Ранее ФСБ задержала в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа мужчину с поясом смертника.
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