ФСБ обезоружила готовящих атаку на воинскую часть террористов

Во Владимирской области террористы планировали напасть на войсковую часть: они намеревались завладеть оружием и боеприпасами. Нападение пресекла ФСБ.

Главой ячейки являлся житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе с ним были задержаны сообщники.

В отношении них возбуждено уголовное дело о «Содействии террористической деятельности», передает РИА Новости. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Ранее ФСБ задержала в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа мужчину с поясом смертника.