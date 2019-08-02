ФСБ обезоружила готовящих атаку на воинскую часть террористов

ФСБ обезоружила готовящих атаку на воинскую часть террористов

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Во Владимирской области террористы планировали напасть на войсковую часть: они намеревались завладеть оружием и боеприпасами. Нападение пресекла ФСБ.

Главой ячейки являлся житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе с ним были задержаны сообщники.

В отношении них возбуждено уголовное дело о «Содействии террористической деятельности», передает РИА Новости. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Ранее ФСБ задержала в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа мужчину с поясом смертника.

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Места: Россия
События: терроризм
Организации: ФСБ
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