Россияне и китайцы поддержали цены на жилье в Куршевеле

Популярный у россиян Куршевель сохранил статус самого дорогого горнолыжного курорта французских и швейцарских Альп по стоимости цен на аренду недвижимости. Спрос и цены поддерживает рост числа китайских туристов.

Об этом говорится в ежегодном исследовании рынка горнолыжной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты анализируют средние цены на аренду и покупку шале на четыре спальни на 16 горнолыжных курортах Франции и Швейцарии.

Полученные результаты подтвердили, что Куршевель остается самым дорогим горнолыжным курортом в Европе. Аренда дома там обойдется в среднем в 20 тыс. евро за неделю. Стоимость метра при покупке недвижимости в Куршевеле составляет 30,4 тыс. евро.

На курорт приходится 25% всего российского спроса на горнолыжную недвижимости, пишет РБК. По словам аналитиков, россиян в скором времени могут потеснить китайцы.

В Knight Frank отмечают, что рост цен происходит в тех местах, где вкладываются в инфраструктуру, чтобы привлекать молодежь. Среди таких предложений – возможность кататься на лыжах в ночное время, открытие зон катания для новичков. В преддверие чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2023 году ожидается, что Куршевель и Мерибель станут ключевыми инвестиционными центрами в Альпах.

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