Россияне и китайцы поддержали цены на жилье в Куршевеле
Популярный у россиян Куршевель сохранил статус самого дорогого горнолыжного курорта французских и швейцарских Альп по стоимости цен на аренду недвижимости. Спрос и цены поддерживает рост числа китайских туристов.
Об этом говорится в ежегодном исследовании рынка горнолыжной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты анализируют средние цены на аренду и покупку шале на четыре спальни на 16 горнолыжных курортах Франции и Швейцарии.
Полученные результаты подтвердили, что Куршевель остается самым дорогим горнолыжным курортом в Европе. Аренда дома там обойдется в среднем в 20 тыс. евро за неделю. Стоимость метра при покупке недвижимости в Куршевеле составляет 30,4 тыс. евро.
На курорт приходится 25% всего российского спроса на горнолыжную недвижимости, пишет РБК. По словам аналитиков, россиян в скором времени могут потеснить китайцы.
В Knight Frank отмечают, что рост цен происходит в тех местах, где вкладываются в инфраструктуру, чтобы привлекать молодежь. Среди таких предложений – возможность кататься на лыжах в ночное время, открытие зон катания для новичков. В преддверие чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2023 году ожидается, что Куршевель и Мерибель станут ключевыми инвестиционными центрами в Альпах.
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