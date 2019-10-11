Нурсултан Назарбаев хочет выставить свои картины в музее

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что после ухода с поста главы государства он занимается международной работой на благо страны, читает книги и пишет маслом пейзажи.

«Давным давно мечта такая была, я потихоньку маслом рисую пейзажи. Наверное, выставлю. Говорят, 30 штук полотен надо, чтобы выставлять. У меня уже 30 есть», — сказал он в интервью телеканалу «Хабар».

Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия 20 марта текущего года. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Бывший президент остался главой Совета безопасности Казахстана и партии «Нур Отан».

Исполнять обязанности президента был назначен председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев