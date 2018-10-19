С ноября банки РФ запустят тестовую версию системы быстрых платежей

В ноябре 2018 года российские банки начнут тестировать систему быстрых платежей. С ее помощью россияне смогут переводить деньги по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты.

В настоящее время идет обсуждение вопроса тарификации услуги. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. По ее словам, система быстрых платежей будет запущена с января 2019 года.

Над внедрением системы работает ассоциация «Финтех», в которую входят ЦБ РФ и крупные банки. Ее оператором и расчетным центром станет Центробанк. Функцию операционного платежного клирингового центра системы станет исполнять компания НСПК (Национальная система платежных карт), сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее сообщалось, что тарифы, которые будут применяться в новой системе, сделают «минимально низкими» для клиентов кредитных организаций.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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