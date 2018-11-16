Новый завод в Петербурге полностью обеспечит Россию инсулином

В Санкт-Петербурге открылся завод «Герофарм» по производству инсулина. Ожидается, что предприятие полностью покроет потребность России в инсулине.

Инвестором проекта выступил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Строительство предприятия стало первым проектом, реализованным с использованием механизма инвестиционного лифта по поддержке высокотехнологичных программ малого и среднего предпринимательства, связанных с несырьевым экспортом.

Фонд инвестировал в «Герофарм» в 2016 году. Завод стал первым и единственным в России предприятием полного цикла. Он способен обеспечить 100% потребности страны в инсулине. Открытие завода позволит также начать экспортные поставки, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Механизм инвестиционного лифта предусматривает вложение средств без участия иностранных инвесторов. «Герофарм» стал первым проектом, получившим инвестирование в рамках данной программы фонда.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в строительство завода составит 3,2 млрд рублей.