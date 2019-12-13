Новый год является причиной распада многих супружеских пар

Стало известно, почему многие пары распадаются в Новый год.

К разрыву в преддверие праздника подталкивает расстановка приоритетов, когда партнеры должны решить, как отмечать праздник — друг с другом, с друзьями или с семьей. Так, женщина может сделать выбор в пользу семьи, в то время, как мужчина предпочтет копанию в кругу друзей. Понимание, что вторая половина выбрала не вас, может привести к расставанию.

Также на расставание влияют расходы на Новый год, так как бьют по кошельку и провоцируют возлюбленных на размолвки. Сюда добавляется предпраздничный стресс, который вызван покупками, приготовление еды для новогоднего стола, уборка дома. Кроме того, 31 декабря располагает к подведению итогов, в том числе и в отношениях. Если они висели на волоске, то велика вероятность расставания перед боем курантов, сообщает «Пятый канал».

Ранее стало известно о том, что на старте сезона новогодних покупок жители России купили в полтора раза меньше елочных игрушек, а спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть.

Согласно данным «Платформы ОФД», продажи искусственных елок сократились по сравнению с 2018 годом на 12%, гирлянд — на 25%, мишуры — на 47%, елочных игрушек — на 48%.

Рост продаж наблюдается только среди елочных звезд - их россияне купили на 15% больше.

По словам экспертов, низкие продажи связаны с отсутствием снега в Центральной России — у россиян пока отсутствует новогоднее настроение, и они неохотно покупают праздничные украшения заранее, сообщают «Известия».

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