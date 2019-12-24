Новый температурный рекорд установлен в Москве

23 декабря воздух в Москве прогрелся до +6,2 градуса.

Это на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году. Тем самым побит температурный рекорд за 140 лет метеонаблюдений.

По словам синоптиков, это уже третий температурный рекорд с наступлением зимы. 18 декабря было зафиксировано +5,6 градуса, а 19 декабря - плюс 6,5.

24 декабря в Москве ожидается +4-6, сообщают «Известия».

Тем временем, в новогоднюю ночь в Москве ожидается от -10 до +2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В условиях необычно теплой погоды синоптическая ситуация меняется очень неопределенно», — сказал он.

23 декабря в город придет очередная волна аномального тепла. Ожидается облачная погода с туманами, с небольшими дождями, с максимальной температурой до плюс 6-8 градусов, сообщает РБК.

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