Новый Saab может победить российский самолет СУ

Шведский истребитель Saab Gripen E способен победить российские самолеты серии Су в воздушном бою.

Об этом заявил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон. Он добавил, что из-за особенности модификации новый шведский самолет сделан для того, чтобы уничтожать СУ за счет бортовых систем радиоэлектронной борьбы.

По словам эксперта британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, истребители Gripen превосходят большинство аналогов в эффективности средств электронной борьбы и подавления радаров противника, передает РИА «Новости».