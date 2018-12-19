Новый год для 23% россиян начнется с увольнения
Почти четверть работодателей (23%) в новом году сократит штат персонала. Массовые увольнения могут произойти в компаниях, работающих в сферах медиа и маркетинга.
Такие данные приводятся в исследовании портала Rabota.ru. О расширении числа сотрудников думают 18% директоров. Новых работников готовы нанимать преимущественно IT-компании.
Каждый третий работодатель (33%) собирается обучать персонал. В основном это касается IT и финансов. Меньше всего заниматься переобучением готовы руководители строительных компаний, пишет «Российская газета».
25% директоров введут в новом году новую систему премирования. Это в основном коснется автомобильного бизнеса и ритейла. Пятая часть компаний будет увеличивать бюджет на рекламу и продвижение, 9%, наоборот, сокращать.
Опрос проводился среди 300 работодателей. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответов.
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