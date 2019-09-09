Новый премьер Грузии спровоцировал новые протесты

Грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с экс-главой МВД Георгием Гахария. Такое решение вызвало новую волну протестов в Тбилиси.



Парламентарии Грузии утвердили нового премьера страны, а также его обновленный состав кабмина и правительственную программу. Оппозиция отказалась принимать участие в голосовании, пишет «Lenta.ru ».

Георгий Гахария представил на освободившийся пост министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Он ранее возглавлял Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Должность министра обороны вместо Левана Изория занял экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили.



8 сентября перед зданием грузинского парламента проходили акции протеста, организованные противниками Гахария. Так, активисты пригнали сюда баранов, объяснив, что этим жестом намекают на депутатов, которые всегда со всем согласны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию на фоне многотысячных протестов.