Новый беспилотник от «Калашникова» почти невидим для ПВО

На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби концерн «Калашников» представил новейший российский беспилотный комплекс «KYB». Беспилотник успешно прошёл испытания и готов к использованию.

Комплекс «KYB», или «КУБ-БЛА» предназначен для поражения наземных целей. Из преимуществ российского беспилотника можно назвать скрытый запуск, высокая точность, бесшумность и простота в обращении. На видео с презентации, показанной телеканалом «Звезда», видно, как беспилотник, достигнув цели, взрывается – таким образом, он и сам может выступать в роли боеприпаса.

«Этот комплекс - это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Мы уверенно держимся в первых рядах среди стран-производителей такого рода вооружений. Высокоточный беспилотный снаряд летит до 30 минут со скоростью 130 км в час. Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», - приводит слова директора «Ростех» (в нее входит концерн «Калашников») Сергея Чемезова пресс-служба госкорпорации.