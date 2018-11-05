Новый банк развития примет участие в проектах правительства Москвы

Новый банк развития (НБР) готов участвовать в реализации программ правительства РФ, в том числе в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом в беседе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил президент банка Кундапур Ваман Каматх.

На встрече они обсудили дальнейшее развитие НБР, усиление «пайнплайна» проектов, выход организации на финансовые рынки стран-членов БРИКС и открытие офисов банка. Каматх сообщил Медведеву о получении НБР долгосрочного кредитного рейтинга АА+ от рейтинговых агентств S&P и Fitch, об увеличении портфеля одобренных инвестпроектов.

Президент НБР рассказал, что организация готова поддержать инвестпрограмму правительства России в области экономического развития и инфраструктурных программ. Банк будет финансировать проекты в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

НБР создан при участи Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР для объединения ресурсов для проектов в области инфраструктуры в БРИКС. Банк поддерживает государственные и частные проекты путем предоставления займов, участия в капитале и другими инструментами.