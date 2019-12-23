Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавил российский прокат по итогам выходных. Он заработал всего лишь за четыре дня 369,5 млн рублей.

Девятый эпизод космического эпоса «Звездные войны» режиссера Джей Джей Абрамса показывает завершение истории семьи Скайуокеров. Фильм обещает ответить на все загадки предыдущих серий.

В главных ролях снялись Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел и Марк Хэмилл.

Лента возглавила и американский бокс-офис, собрав в прокате за первые выходные $175,5 млн. Об этом сообщает портал kinobusiness.

Ранее фильм «Мстители: Финал» за 11 дней показа собрал рекордные почти 2,2 млрд долларов. Предыдущий рекорд поставила кинокартина «Аватар», которая в 2009 году за 47 суток заработала 2 млрд долларов.

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