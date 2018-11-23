Новые российские вагоны метро произвели мировой фурор

Новые российские вагоны метро произвели мировой фурор

Более 50 глав дипломатических миссий со всего мира посетили в Московской области российское предприятие АО «Метровагонмаш» в Мытищах.

В ходе визита иностранные дипломаты, журналисты встретились с руководством АО «Трансмашхолдинг», а также посетили производственную площадку по строительству инновационных поездов нового поколения «Москва».

В частности, чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин выразил надежду на то, что на ближайшие 2019-2020 годы будут заключены договора на реконструкцию 48 вагонов для подземных пассажирских поездов, имеющих высокие показатели комфортности, шумовую изоляцию, контроль посредством видеонаблюдения и, самое главное, антибактериальную очистку воздуха внутри вагона.


Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин

Подобные поезда поступят также в Хорватию и Венгрию, ЮАР и ряд других стран мира.

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