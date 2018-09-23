В Новую Зеландию доставили австралийскую клубнику с швейными иглами
В новозеландском городе Окленд нашли швейную иглу в клубнике, привезенной из Австралии.
На минувшей неделе в Новую Зеландию прибыла крупная партия клубники из Западной Австралии, сообщает телеканал «360». Ягоды появились на прилавках магазинов по всей стране.
Торговые сети призвали граждан разрезать купленную клубнику. Тем, кто не хочет резать ягоды, предложили сдать их обратно.
В середине сентября в клубнике, бананах и яблоках в Австралии были найдены швейные иглы. Страну охватила паника после того, как один человек обратился к врачам, признавшись, что проглотил половину найденной иглы. Фермеры массово уничтожают урожай, так как магазины не принимают их продукцию.
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