Новую сверхтяжёлую российскую ракету назовут «Енисей»

К 2028 году Россия планирует осуществить первый полёт новейшей сверхтяжёлой ракеты-носителя. Об этом в своём twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс «Енисей»). Разработчики - РКК «Энергия» имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ «Прогресс» (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени», - написал Рогозин в микроблоге.

Российская сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей», в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, пишет ТАСС.

Рогозин также сообщил, что тяжёлая ракета «Ангара», которая разрабатывалась в России с 1992 года, должна войти в строй уже этим летом. После развала СССР остро встала проблема доставки грузов на околоземную орбиту: из соображений стратегической безопасности комплекс полностью спроектирован и изготовлен кооперацией российских предприятий, находящихся на территории России.

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