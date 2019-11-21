В «новой Москве» построят шесть станций метро

В «новой Москве» построят шесть станций метро

Фото: maxblogs.ru

Количество станций метро в Троицком и Новомосковском округах Москвы увеличится до 14.

Их построят до конца 2023 года. За этот период будет построено четыре станции Коммунарской линии, работы уже начались. Также в ближайшие четыре года построят по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской ветках метро.

По словам властей, открытие новых линий улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч жителей города, сообщают «Известия».

Ранее Минтранс предложил устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы ― устройства, которые будут принимать алюминиевые банки, пластиковые и стеклянные бутылки в обмен на пополнение транспортной карты или баллы на парковку.

Ведомство пригласило обсудить пилотную реализацию проекта РЖД, правительство Москвы представителей московского, петербургского и нижегородского метрополитенов, Росжелдор, Росавтодор, Минприроды и Минпромторг.

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