В Новой Москве построят всесезонный парк для любителей горных лыж
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о подготовке к строительству всесезонного парка для катания на горных лыжах в поселении Сосенское в Новой Москве.
Градоначальник заявил, что в настоящее время застройщик готовит документацию по парку.
Инфраструктуру для зимнего отдыха планируется развивать и на других территориях Новой Москвы, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».
В планах мэрии – строительство всесезонных парков в поселении Щаповское и селе Красное Пахра.
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