В Новой Москве построят всесезонный парк для любителей горных лыж

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о подготовке к строительству всесезонного парка для катания на горных лыжах в поселении Сосенское в Новой Москве.

Градоначальник заявил, что в настоящее время застройщик готовит документацию по парку.

Инфраструктуру для зимнего отдыха планируется развивать и на других территориях Новой Москвы, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В планах мэрии – строительство всесезонных парков в поселении Щаповское и селе Красное Пахра.