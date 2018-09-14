«Яндекс» и «Сбербанк» поделились подробностями запуска «российского Amazon»
pixabay

pixabay

Маркетплейс ориентирован на продажу европейских и американских товаров

Компания «Яндекс» и «Сбербанк» в октябре 2018 года запустят собственный маркетплейс с иностранными поставщиками. Название электронной торговой площадки и точная дата ее запуска не раскрываются.

«Яндекс» и «Сбербанк» намерены работать с европейскими поставщиками товаров и американскими брендами. При выборе партнеров акцент будет сделан на ритейлеров с оборотом от 1 млрд долларов в год. По словам директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева, уже достигнута договоренность с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США.

Маркетплейс от «Яндекса» и «Сбербанка» не будет конкурировать с Aliexpress Russia — совместного предприятия китайской Alibaba Group, Российского фонда прямых инвестиций, «МегаФона» и Mail.Ru Group.

Компания определилась с теми товарами, которые станут приоритетными для «российского Amazon»: в основном это будут одежда, обувь и смартфоны.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна».

Больше научных новостей смотрите на сайте Физтехпарка.

Теги:
Места: Россия
Организации: Сбербанк
Борис Титов увидел в цифровизации дополнительную налоговую нагрузку для бизнеса Далее в рубрике Борис Титов увидел в цифровизации дополнительную налоговую нагрузку для бизнесаПринудительное внедрение электронных систем обошлось предпринимателям в 80 млрд за два года

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО