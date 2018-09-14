«Яндекс» и «Сбербанк» поделились подробностями запуска «российского Amazon»

Маркетплейс ориентирован на продажу европейских и американских товаров
Компания «Яндекс» и «Сбербанк» в октябре 2018 года запустят собственный маркетплейс с иностранными поставщиками. Название электронной торговой площадки и точная дата ее запуска не раскрываются.
«Яндекс» и «Сбербанк» намерены работать с европейскими поставщиками товаров и американскими брендами. При выборе партнеров акцент будет сделан на ритейлеров с оборотом от 1 млрд долларов в год. По словам директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева, уже достигнута договоренность с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США.
Маркетплейс от «Яндекса» и «Сбербанка» не будет конкурировать с Aliexpress Russia — совместного предприятия китайской Alibaba Group, Российского фонда прямых инвестиций, «МегаФона» и Mail.Ru Group.
Компания определилась с теми товарами, которые станут приоритетными для «российского Amazon»: в основном это будут одежда, обувь и смартфоны.
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