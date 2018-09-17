Ученые «Сколково» разработали средство контроля уровня радиации для авиапассажиров
pixabay

pixabay

Дозиметр позволяет вести мониторинг облучения организма, полученного за время перелета

Россияне, часто путешествующие авиатранспортом, теперь смогут контролировать уровень радиации, воздействию которого они подвергаются на большой высоте. Специалисты «Сколково» создали дозиметр, позволяющий вести мониторинг облучения организма.

Специальная программа устанавливается на смартфон, что позволяет пассажиру в любой момент определить, не приближается ли накопленная доза радиации к опасному рубежу. Изобретение пригодится работникам авиационной отрасли, которые наиболее часто подвергаются излучению в силу особенностей профессии.

Специалисты отмечают, что на высотах выше 10 километров люди подвержены воздействию космической и солнечной радиации. При этом у человека отсутствуют органы чувств, способные реагировать на нее.

На эту проблему обратили внимание еще в 1980-е годы, несмотря на то, что самолеты прежде летали на высоте 6-8 километров, где плотный слой атмосферы препятствовал космической радиации.

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Места: Россия
События: наука
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