Томские ученые разрабатывают первую автономную метеостанцию для Арктики
pixabay

pixabay

Метеокомплекс сможет работать при температуре до минус 70 градусов

Ученые из Томска создают стационарную метеостанцию для Арктики, которая будет работать без участия людей. В настоящее время в России нет полностью автоматических станций, а все имеющиеся метеокомплексы требуют регулярного обслуживания источников питания.

Метеостанции импортного производства слишком дорогие, при этом Арктика является стратегической территорией, где нельзя использовать отдельные приборы импортного производства.

Научные сотрудники работают вместе с компанией «Сибаналитприбор»: институт занимается фундаментальными и прикладными исследованиями, а предприятие отвечает за производство и внедрение изобретений.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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