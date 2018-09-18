Томские ученые разрабатывают первую автономную метеостанцию для Арктики

Ученые из Томска создают стационарную метеостанцию для Арктики, которая будет работать без участия людей. В настоящее время в России нет полностью автоматических станций, а все имеющиеся метеокомплексы требуют регулярного обслуживания источников питания.

Метеостанции импортного производства слишком дорогие, при этом Арктика является стратегической территорией, где нельзя использовать отдельные приборы импортного производства.

Научные сотрудники работают вместе с компанией «Сибаналитприбор»: институт занимается фундаментальными и прикладными исследованиями, а предприятие отвечает за производство и внедрение изобретений.

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