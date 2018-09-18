Томские ученые разрабатывают первую автономную метеостанцию для Арктики
Метеокомплекс сможет работать при температуре до минус 70 градусов
Ученые из Томска создают стационарную метеостанцию для Арктики, которая будет работать без участия людей. В настоящее время в России нет полностью автоматических станций, а все имеющиеся метеокомплексы требуют регулярного обслуживания источников питания.
Метеостанции импортного производства слишком дорогие, при этом Арктика является стратегической территорией, где нельзя использовать отдельные приборы импортного производства.
Научные сотрудники работают вместе с компанией «Сибаналитприбор»: институт занимается фундаментальными и прикладными исследованиями, а предприятие отвечает за производство и внедрение изобретений.
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