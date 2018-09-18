В Санкт-Петербурге открылся центр подготовки специалистов по робототехнике для промышленности
Здесь будут обучать инженеров не только для России, но и стран Западной и Восточной Европы
На базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого открылся первый в России научно-образовательный центр промышленной робототехники. Он создавался при участии японской компании Kawasaki Robotics.
Ректор вуза Андрей Рудской рассказал, что в центре представлена широкая гамма устройств: от роботов-сварщиков и машин, занимающихся окраской, до автоматов, способных передвигать в 3D-пространстве объекты весом до 700 кг.
Занятия для будущих специалистов по робототехнике на базе центра Kawasaki-Политех будут проходить в рамках образовательной программы вуза.
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