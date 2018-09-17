В Москве появится сервис для поиска свободных мест на парковках

Водители в Москве уже в 2019 году смогут воспользоваться сервисом для поиска свободных мест на платных парковках.

Занятость парковок будет оцениваться на основе анализа большого количества данных – информации с видеокамер, сведений с паркоматов, приложений. При этом речь идет о приблизительной оценке количества парковочных мест.

Стоимость контракта на разработку приложения составляет 20 млн рублей. Система мониторинга занятости парковок должна быть создана за три месяца.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна».

Далее в рубрике