Борис Титов увидел в цифровизации дополнительную налоговую нагрузку для бизнеса
pixabay

pixabay

Принудительное внедрение электронных систем обошлось предпринимателям в 80 млрд за два года

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что цифровая экономика в России развивается не по инициативе частного бизнеса, а государства, создавшего для себя новые «фискальные» информационные системы.

По словам бизнес-омбудсмена, «принудительная цифровизация» обошлась предпринимателям в 80 млрд рублей за два года. Эта сумма включает расходы на новые онлайн-кассы, ЕГАИС АЛКО и выполнение «закона Яровой».

Разработчики программы «Цифровая экономика» настаивают, что цифровая экономика направлена на услуги для граждан и бизнеса, а не на совершенствование фискальных инструментов.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна».

Теги:
Места: Россия
События: экономика
Эксперты назвали основную проблему развития цифровой экономики в России Далее в рубрике Эксперты назвали основную проблему развития цифровой экономики в РоссииВ ходе ВЭФ участники уделили большое внимание отсутствию законодательной базы в сфере цифровой экономики

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО