Борис Титов увидел в цифровизации дополнительную налоговую нагрузку для бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что цифровая экономика в России развивается не по инициативе частного бизнеса, а государства, создавшего для себя новые «фискальные» информационные системы.

По словам бизнес-омбудсмена, «принудительная цифровизация» обошлась предпринимателям в 80 млрд рублей за два года. Эта сумма включает расходы на новые онлайн-кассы, ЕГАИС АЛКО и выполнение «закона Яровой».

Разработчики программы «Цифровая экономика» настаивают, что цифровая экономика направлена на услуги для граждан и бизнеса, а не на совершенствование фискальных инструментов.

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