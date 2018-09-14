Борис Титов увидел в цифровизации дополнительную налоговую нагрузку для бизнеса
Принудительное внедрение электронных систем обошлось предпринимателям в 80 млрд за два года
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что цифровая экономика в России развивается не по инициативе частного бизнеса, а государства, создавшего для себя новые «фискальные» информационные системы.
По словам бизнес-омбудсмена, «принудительная цифровизация» обошлась предпринимателям в 80 млрд рублей за два года. Эта сумма включает расходы на новые онлайн-кассы, ЕГАИС АЛКО и выполнение «закона Яровой».
Разработчики программы «Цифровая экономика» настаивают, что цифровая экономика направлена на услуги для граждан и бизнеса, а не на совершенствование фискальных инструментов.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна».Далее в рубрике Эксперты назвали основную проблему развития цифровой экономики в РоссииВ ходе ВЭФ участники уделили большое внимание отсутствию законодательной базы в сфере цифровой экономики
Комментарии