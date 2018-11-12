Запрет сигарет с ментолом вызвал падение акций табачных компаний

Из-за заявлений американских чиновников о возможном запрете сигарет с ментолом обрушились акции табачных компаний. Сильнее других подешевели бумаги British American Tobacco – они упали в цене сразу на 11%.

Это привело к тому, что рыночная капитализация компании снизилась сразу на 10,8 млрд долларов. Заметно опустились в цене акции других табачных компаний. В частности, бумаги Imperial Brands plc упали на 5%, а Altria Group – на 4,13%.

Ожидается, что запрет больше всего ударит по British American Tobacco, реализация ментоловых сигарет которого обеспечивают 40% всех продаж на рынке США.

Ранее представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявили о возможном запрете сигарет с ментолом. В 2017 году был введен запрет на их реализацию в Канаде. В Евросоюзе он вступит в силу в 2020 году, пишет РБК.

В США порядка 20 млн курильщиков используют ментоловые сигареты. По данным FDA, наибольшей популярностью они пользуются у афроамериканцев – 84% темнокожих предпочитают сигареты с этим вкусом.

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