В Новосибирске робот избавил пациента от аритмии

В Новосибирске хирурги Центра имени Мешалкина провели успешную операцию пациента с аритмией с участием робота.

Пациенту, 43-летнему мужчине, по медицинским показаниям невозможно было провести операцию по избавлению от аритмии традиционным методом через бедренную вену. Роботизированная система с непростой задачей справилась успешно, пациент хорошо перенёс операцию и пока остаётся под наблюдением врачей.

В разговоре с «Русской планетой» медицинский директор ООО «Ангиолайн» Олег Волков обратил внимание на то, что указанная хирургическая операция хотя и была проведена роботом, однако при непосредственном контроле со стороны хирургов. «Роботизированная хирургия сегодня контролируется человеком. То есть это ещё, строго говоря, не роботы-хирурги, которые самостоятельно принимают решения. Поэтому ответственность в случае ошибки будет лежать на враче-операторе», ― указал эксперт.

Волков также отметил, что задача роботизированной хирургии на сегодняшний день ― не замена человека, а малоинвазивность операций, когда технически сложные манипуляции в ограниченном пространстве могут выполняться с минимальной травмой для пациента.

«Принятие роботом самостоятельных решений без участия человека ― это уже следующая ступень развития отрасли, напрямую зависящая от развития индустрии искусственного интеллекта (ИИ) и использование его в медицине», ― подчеркнул Волков. При этом, добавил он, уже сегодня есть довольно широкий спектр областей медицины, опирающихся на чёткие алгоритмы действий и искусственный интеллект ― например, интенсивная терапия и реаниматология.