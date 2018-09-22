Новосибирск попал в рейтинг самых опасных городов мира

Сервис Numbeo, который занимается сбором и оценкой данных о качестве жизни в разных регионах мира, составил рейтинг самых опасных городов 2018 года. Среди более чем 300 населенных пунктов оказались три российских города.

Новосибирск занял в рейтинге 137 позицию. В список самых преступных городов вошли Москва (144-е место) и Санкт-Петербург (198-е место).

Первую строчку в списке занял Сан-Педро-Сула в Гондурасе – он признан самым криминальным на планете. Второе и третье место разделили Каракас в Венесуэле и Порт-Морсби в Папуа Новая Гвинея.

Самым безопасным при этом признан Абу-Даби в ОАЭ, сообщает РБК. Благоприятным для туризма признан Базель в Швейцарии.

Ранее стало известно, что при выборе зарубежных туров россияне обращают внимание на цену, условия проживания и безопасность.