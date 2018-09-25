В Новом Иерусалиме появится детский центр русской культуры
На базе музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Московской области в декабре откроется детский интерактивный центр.
В комплексе оборудуют залы истории, культуры, архитектуры, природы, науки и техники, будет представлено свыше двадцати образовательных программ.
Также в центре будут созданы зона мастер-классов и выставка народных промыслов и ремесел и площадка с картой Подмосковья, на которой будет оформлена традиционная русская изба, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Interfax.
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