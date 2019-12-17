Новогодние корпоративы вновь набирают популярность

В России вновь стали популярны новогодние корпоративы.

В уходящем году ожидается рост числа новогодних мероприятий в три раза по сравнению с 2018 годом. При этом средний чек увеличится на 10%, выяснили в кейтеринговой компании Catery, опросив представителей более 700 компаний.

Больше всего тратят на корпоративы компании, работающие в банковской сфере, IT, фармацевтике и консалтинге.

Тем временем, растет доля мероприятий в офисах, когда работники самостоятельно заказывают доставку блюд, а не организовывают мероприятия в кафе и ресторанах, пишет «Коммерсант».

Тем временем, в преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч врачи дали советы как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья.

По словам психиатра-нарколога Алексея Магалифа, существует два основных правила, которые необходимо соблюдать. Первое - пить алкоголь следует на сытый желудок. Второе - не смешивать разные виды напитков.

В организме каждого человека присутствует фермент, отвечающий за максимально возможное количество выпитого алкоголя и лучше, если каждый будет знать свою норму.

Также специалисты советуют не сидеть на месте, движение, например танцы, помогут обменным процессам в организме, и алкоголь выведется быстрее, пишет «РИА Новости».

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