Новое приложение поможет найти заблудившихся путников
Новый сервис поиска пропавших и потерявшихся людей появился для жителей Москвы и Московской области.
Для начала нужно скачать на свой мобильный телефон приложение «112».
Затем в разделе «Связанные контакты» внести данные близких или друзей. После этого их местонахождение будет отображаться в реальном времени на интерактивной карте.
Подобный сервис очень полезен и для родителей, отмечает «360».
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