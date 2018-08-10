Новое приложение поможет найти заблудившихся путников

Новый сервис поиска пропавших и потерявшихся людей появился для жителей Москвы и Московской области.

Для начала нужно скачать на свой мобильный телефон приложение «112».

Затем в разделе «Связанные контакты» внести данные близких или друзей. После этого их местонахождение будет отображаться в реальном времени на интерактивной карте.

Подобный сервис очень полезен и для родителей, отмечает «360».

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