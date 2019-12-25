Под Новгородом полиция не стала искать похищенного ребенка

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против полицейских, которые в прошлые новогодние праздники отказались принять у местной жительницы заявление о похищении ее семилетнего сына. На следующий день мальчика нашли мертвым.

Как сообщается в материалах дела, 30 декабря 2018 года в полицию Великого Новгорода обратилась женщина, она рассказала. что ее ребенка удерживают в неизвестном месте, требуют выкуп, угрожая убийством мальчика.

По словам матери, у нее были аудиозаписи телефонных разговоров с похитителем. Однако сотрудники полиции стали убеждать женщину, что оснований для подачи заявления нет. Проводить оперативно-разыскные мероприятия силовики также не стали.

На следующий день тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. Было установлено, что двое мужчин, требовавших от местной жительницы выкуп, забили ребенка битой и гантелей.

На сайте СКР говорится, что в отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть»).

В УМВД по Новгородской области добавили, что факт халатности полицейских был выявлен оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД, пишет Znak. Если вина полицейских подтвердится, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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