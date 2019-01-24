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Для новгородок ввели возрастной ценз на выплаты за первенца

Для новгородок ввели возрастной ценз на выплаты за первенца

Новгородские депутаты приняли законопроект о выплатах при рождении первого ребенка. Согласно документу, средства в размере 100 тыс. рублей смогут получить матери до 29 лет.

Об этом сообщило местное издание. Деньги разрешено потратить на улучшение жилищных условий или получить, когда ребенку исполнится полтора года.

Законопроект вызвал ожесточенные споры в Думе. Депутат фракции «Справедливая Россия» Александр Кашицын предложил «помогать всем в равных условиях» и доработать возрастной ценз.

Зампредседателя областной Думы Ольга Борисова пояснила, что такие меры приняты из-за ограниченных возможностей регионального бюджета.

Спикер парламента Елена Писарева указала, что в нацпроекте «Демография» строго обозначен возраст в пределах от 24 до 29 лет.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — приводит ее слова Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что правительство готовит меры по борьбе с увеличением возраста россиянок при рождении первенца.

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Места: Россия
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