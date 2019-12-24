Новейший истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае.

Самолет рухнул в тайге. Пострадавших нет. Инцидент произошел далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Его везут на комсомольский авиазавод.

Су-57 является истребителем пятого поколения. Самолет имеет сверхзвуковую скорость полета и технологию «стелс», сообщает ТАСС.

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