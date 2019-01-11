Новая полоса в Шереметьево не сможет работать круглосуточно

Новая полоса в Шереметьево не сможет работать круглосуточно

Построенная в Шереметьево третья взлетно-посадочная полоса будет эксплуатироваться не в полном объеме. Минтранс объяснил, что этому мешает близость к жилым застройкам.

ВПП находится в 5 км от Лобни, 3 км от Сходни и 5 км от Зеленограда. Из-за высоких показателей шума число рейсов в ночное время придется сократить.

Находясь в окружении жилой застройки, аэропорт лишается права на расширение наземной инфраструктуры. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о приаэродромных территориях, разработанному Минтрансом.

В зону строительства третьей полосы попала густонаселенная территория, на которой проживают порядка одной тысячи человек. На выкуп близлежащих земель из бюджета потратили 5,4 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Третья полоса строилась с 2011 года. На строительство ВПП-3 потрачено 55,7 млрд рублей. Ее планировали сдать в 2017 году, однако сроки постоянно переносились. Сейчас старт новой ВПП запланирован на март 2019 года.

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